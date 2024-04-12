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Adana’nın Ceyhan ilçesi dikkat! Kesintiler 4 saat sürecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Adana’nın Ceyhan ilçesi dikkat! Kesintiler 4 saat sürecek mask
Adana’nın Ceyhan ilçesi dikkat! Kesintiler 4 saat sürecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Adana’nın Ceyhan ilçesi dikkat! Kesintiler 4 saat sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adana’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

CEYHAN:

Yarın 09:00 - 13:00 saatleri arasında, Değirmendere, 5419, 5418, 5416, 5415, 5414, 5412 bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesi dikkat! Kesintiler 4 saat sürecek
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12 Nis 2024 - 15:20 Adana- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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