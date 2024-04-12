Hatay’ın Antakya ve Samandağ ilçeleri yarın dikkat! 13 Nisan Hatay elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Hatay’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Hatay’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

ANTAKYA:

Yarın 09:00 - 15:30 saatleri arasında, Yukarı Dikmece 5, Yukarı Dikmece 2, Yukarı Dikmece 6, Dıkmece 3, Yukarı Dikmece 10, Yukarı Dıkmece 9, Yukarı Dıkmece 7, Yukarı Dikmece 4, Atatürk 15, Dikmece 5, Yukarı Dikmece 3, Dikmece 4, Ziyaret 2, Yukarı Dikmece, Atatürk 3, Atatürk 29, Dikmece, Oğlakören 5, Atatürk 23, Oğlakören 22, Oğlakören 2, Oğlakören 21, Oğlakören 9, Oğlakören 23, Oğlakören 24, Oğlakören 3, Oğlakören 15, Oğlakören 18, Oğlakören 16, Oğlakören 1, Oğlakören, Oğlakören 4 bölgelerine elektrik enerjisi verilmeyeceği açıklandı.

SAMANDAĞ:

Yarın 09:00 - 17:00 saatleri arasında 5261., 5275., 5287., 5295., 5294., 5268., 5296., 5260., 5290., 5298., 5288., 5291., Ali Halil, Uludağ, İbrahim Sertel, 5267., Haydar, 5265., 5270., 5289., 5269., Cumhuriyet 3, Sahil 1., Cemil Kaya, 5259., 5293., 5266., 5258., 5271., 5304., 5305., Hasan Ekşi, 5310., Sahil, 5308., 5257., 5264., 5276., Ali Silmen Ekşi, 5255., Set Yolu, 5562., Set Yolu (Cemal Gürsel), 261, 5531., 5512., 137, 5533., 347, 5556., 268, 5551., 32., 5524., 5558., 241, 5545., 23, Uğur Mumcu 6, 379, 5516., 375, 317, 358, 387, 202, 373, 365, 5543., 342, 349, 302, 5519., 233, 244, 227, 315, 5509., 18, 5544., 119, 5550., 252, 366, 5515., Sahil (İnönü), 238, 5553., 148, 140., 134., 304, 13, 310, Set Yolu (Fevzi Çakmak), Sahil (Cemal Gürsel), 5561., 5554., Sahil (Fevzi Çakmak), 123., 327, 381, 5555., 17., 301, 319, 354, 224, 5510., 5542., 5557., 335, 212, 5541., 129., 237, 207, 369, 221, 218., 344, 388, 332, 5530., 303, 377, 330, 351, 215, 150, 5546., 5549., 127., 5505., 5552., Türbe, 5503., 116, 25, 363, 395, 321, 208, 152, 5540., 205, 367, 24, 5547., Ortaokul, 306, 146, 22., 138, 107, 5548., 356, 393, 340, 229, 210, Sahil 2, 5502., 5559., 5501. bölgelerine elektrik enerjisi verilmeyeceği açıklandı.