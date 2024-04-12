12 Nis 2024 - 12:53- Gündem G:

Pütürge depremi beklenen bir deprem miydi? Gerginliğin boşaldığı bölge Malatya mı? Uzmanlardan beklenen açıklama

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Malatya’da bugün sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrasında deprem uzmanlarından bazı açıklamalar da yapıldı.

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Pütürge depremi beklenen bir deprem miydi Gerginliğin boşaldığı bölge Malatya mı Uzmanlardan beklenen açıklama malatya haber
Pütürge depremi beklenen bir deprem miydi Gerginliğin boşaldığı bölge Malatya mı Uzmanlardan beklenen açıklama malatya haber
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Malatya’da bugün sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrasında deprem uzmanlarından bazı açıklamalar da yapıldı.

Pütürge depremi beklenen bir deprem miydi? Gerginliğin boşaldığı bölge Malatya mı? Uzmanlardan beklenen açıklama

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal son yaşanan depremi yorumlarken bunun beklenen artçı bir deprem olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise daha önce yaptığı bir açıklamada büyük depremlerin ardından gerginliğin boşaldığı bölgenin Malatya olduğuna dikkat çekti. Ercan, yaşanan sarsıntıların ardından enerjinin tükeneceğini ifade etti.

Pütürge depremi beklenen bir deprem miydi? Gerginliğin boşaldığı bölge Malatya mı? Uzmanlardan beklenen açıklama

“BEKLENEN ARTÇI BİR DEPREM”

Prof. Dr. Mehmet Önal yaşanan depremin Doğu Anadolu Fayı’nda meydana geldiğini, artçı bir deprem olduğunu bildirerek,

“Bugün Söğütlü-Pütürge'de (Malatya) olan 4.1 büyüklüğündeki deprem DAF zononda kısa bir fayda oldu. Beklenen artçı bir deprem”

dedi.
Pütürge depremi beklenen bir deprem miydi? Gerginliğin boşaldığı bölge Malatya mı? Uzmanlardan beklenen açıklama

“KÜKREMELER SÜREREK TÜKENECEKTİR”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 6 Şubat 2023 depremlerinin Kahramanmaraş’a odaklansa da gerginliğin boşaldığı bölge olarak Malatya’yı işaret etti. Ercan enerji boşalmasının çoğunun gerçekleştiğini düşündüğünü ifade ederek,

“11 il depreminde büyük depremler Kahramanmaraş’a odaklansa da, gerginliğin boşaldığı bölge Malatya çatağıdır. Burada enerji boşalmasının çoğunun gerçekleştiği kanısındayım. Ne var ki depremcik ile yıkımsız küçük depremlerle kükremeler sürerek tükenecektir”

ifadelerine yer verdi.

Pütürge depremi beklenen bir deprem miydi? Gerginliğin boşaldığı bölge Malatya mı? Uzmanlardan beklenen açıklama
 
 

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12 Nis 2024 - 12:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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