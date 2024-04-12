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Sokakta gezen Eren çifte bayram yaşadı

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'İyilik Ailesi' adı altında bir araya gelen gönüllüler 'İyilik iyidir' sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Sokakta gezen Eren çifte bayram yaşadı mask
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'İyilik Ailesi' adı altında bir araya gelen gönüllüler 'İyilik iyidir' sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Sokakta gezen Eren çifte bayram yaşadı

Niğde'de doğuştan engelli 9 yaşındaki Eren Kahraman ‘İyilik Ailesi’ gönüllülerine gönderdiği videoda akülü araç istedi. Eren’in çağrısına kulak veren gönüllüler; akülü aracıyla gezmek isteyen Eren’e çifte bayram yaşattı. Niğde Belediyesi çalışanı, ‘İyilik Ailesi’ gönüllüsü İsmail Tekin, hayırsever Emre Adıyaman tarafından alınan sıfır akülü aracı Eren'e teslim etti.

Akülü aracına kavuşan Eren ve ailesi, çağrısına kulak veren ‘İyilik Ailesi’ gönüllülerine teşekkür etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 12:52 Niğde- Bölge

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