12 Nis 2024 - 12:52 - Bölge

Sokakta gezen Eren çifte bayram yaşadı

'İyilik Ailesi' adı altında bir araya gelen gönüllüler 'İyilik iyidir' sloganı ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor.