Dilencilere bayram operasyonu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nda dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramı’nda da görev başında olan ekipler, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, cami önlerinde ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı