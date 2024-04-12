Diyarbakır-Elazığ yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolunda bir petrol istasyonunda yakıt alan otomobil, ana caddeye çıktıktan kısa bir süre sonra yanmaya başladı.
Yangının 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilmeyen sürücü hafif yaralanırken otomobil, alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.
Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hazırlanacak raporla netleşeceği öğrenildi. Yolda ulaşım kontrollü sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.