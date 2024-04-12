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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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Diyarbakır-Elazığ yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü mask
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Diyarbakır-Elazığ yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolunda bir petrol istasyonunda yakıt alan otomobil, ana caddeye çıktıktan kısa bir süre sonra yanmaya başladı.

Yangının 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İsmi öğrenilmeyen sürücü hafif yaralanırken otomobil, alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hazırlanacak raporla netleşeceği öğrenildi. Yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Nis 2024 - 12:46 Diyarbakir- Bölge

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