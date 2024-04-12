Peyzajda talep patlaması

2020 sonrası meydana gelen depremler ve pandemi süreçlerinin ardından insanlar şehir merkezlerinden daha kırsal alanlara göç etti. Köylerinden ya da şehir dışında yaptırdıkları konutlarına yerleşen vatandaşlar yaptırdıkları peyzaj işleriyle konutlarına estetik bir görünüm kazandırıyor. Elazığ’da Atatürk Stadyumu’nun çim işlerini yapan ve son dönemde peyzajda da adından söz ettiren Mustafa Atagün, kendi kurduğu firmasıyla Elazığ’ın ardından çevre şehirlerin de peyzaj işleriyle konutlara estetik bir görünüm kazandırıyor.

“ÜLKEMİZİN HER KARIŞ TOPRAĞINI GÜZELLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Bir eve değer katan şeyin peyzaj olduğunu belirten Atagün, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ilimizde önce korona, daha sonra gerçekleşen deprem sonrası insanımız köylere akın etmeye başladı. Yeni yapılar tek katlı butik hobi bahçeleri şeklinde. Ayrıca villa tipi evlerinde sayısı ilimizde çok arttı. Yapısal olarak yenilenen ilimizde en çok villa tipi evler, köy evleri, taş evler butik hazır ve prefabrik alternatifler olarak sıralandı. İlimizde peyzajın değeri ve önemi yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Yapı ne kadar özel ve güzel malzemelerden yapılmış olsa da binayı gösteren asıl unsur bahçe düzeni ve peyzajıdır. Bitkiler, doğal taşlar, güzel görünümlü çiçekli dış mekanlar yapının değerini arttırıyor. Aslında yıllardır peyzaj yapıyorum ben. Atatürk Stadyumu’nun zeminine bakıyorum. Yıllardır yapmış olduğum bu zeminin kalitesi sayesinde peyzaj işlerine başladık. Peyzaj yaparken önce müşterimizin talebi, akabinde hayal gücümüzü ve tecrübemizi ekliyoruz. Atagün Peyzaj olarak büyümeye ve sağlam adımlarla kurumsallaşmaya ilimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Artık çevre şehirlerden de talep görüyoruz. Ülkemizin her karış toprağını güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı