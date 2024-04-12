Balık tutmak için gittiği gölette kayboldu

Adana'nın Kozan ilçesinde balık tutarken gölete düşen bir kişi kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Ramazan Bayramı tatili için ailesinin yanına gelen Oktay Sarıtiken (35) bugün balık tutmaya Gökgöz Mahallesi'ndeki Göktaş Baraj Gölü'ne gitti. Sarıtekin, bir süre balık avladıktan sonra dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan dalgıç ekipleri Sarıtiken'i arama çalışması başlattı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.