Şehidin baba ocağı için tadilat talimatı verildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın Niğde'deki baba ocağının tadilatını gerçekleştirecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağının fiziki durumuna yönelik sosyal medyadan yapılan paylaşımların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine şehidin evinin tadilatının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Bununla birlikte şehidin ailesinin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı