Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı

FIBA EuroLeague Final-Four organizasyonu Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenecek. Final-Four'da Türkiye'den Fenerbahçe, Çukurova Basketbol Mersin, Çekya'dan ZVVZ USK Prag ve Fransa'dan Villeneuve d'Ascq LM yer alacak. Yarı final müsabakalarında kazanan takımlar finalde, kaybeden ekipler de üçüncülük maçında mücadele edecek. Organizasyonda yarı final maçları yarın, final müsabakası ise 14 Nisan Pazar günü oynanacak.
Euroleague yarı finalinde son şampiyon Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol karşı karşıya gelecek.
Kadınlar Euroleague Final-Four yarı final programı şöyle:
Yarın
16.00 Villeneuve d'Ascq LM - ZVVZ USK Prag
19.00 Fenerbahçe - Çukurova Basketbol Mersin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.