11 Nis 2024 - 17:45- Spor G:

Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı

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FIBA Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı yarın Mersin'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı mask
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FIBA EuroLeague Final-Four organizasyonu Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenecek. Final-Four'da Türkiye'den Fenerbahçe, Çukurova Basketbol Mersin, Çekya'dan ZVVZ USK Prag ve Fransa'dan Villeneuve d'Ascq LM yer alacak. Yarı final müsabakalarında kazanan takımlar finalde, kaybeden ekipler de üçüncülük maçında mücadele edecek. Organizasyonda yarı final maçları yarın, final müsabakası ise 14 Nisan Pazar günü oynanacak.

Euroleague yarı finalinde son şampiyon Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Euroleague Final-Four yarı final programı şöyle:

Yarın

16.00 Villeneuve d'Ascq LM - ZVVZ USK Prag

19.00 Fenerbahçe - Çukurova Basketbol Mersin

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# FIBA Kadınlar Euroleague, Final-Four, fenerbahçe, Çukurova Basketbol

11 Nis 2024 - 17:45 - Spor

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