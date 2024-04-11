Samsunspor’da, Beşiktaş hazırlıkları hız kazandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5’e 2 top kapma çalışması, dar alanda oyun ve taktik çalışmalarıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yarın da taktik çalışma gerçekleştirecek olan kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul’a giderek maç saatini bekleyecek.
Bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, Beşiktaş maçına sakatlığı bulunan Lubo Satka hariç tam kadro hazırlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.