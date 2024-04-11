Manisa FK, Eyüpspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig 30. haftasında Manisa Futbol Kulübü yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Eyüp maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşmada Saka’nın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tarık Güldal olacak.

Öte yandan Eyüpspor maçının bilet satışı devam ediyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini temin edebilecek.

Manisa FK - Eyüpspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 40 TL

Misafir Tribünü: 50 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı