Sivasspor kafilesi Trabzon’a gitti

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Trabzon'a hareket etti.
Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak. Trabzonspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları müsabakayı tribünden izleyemeyecek.
Kırmızı-beyazlı kafilede şu sporcular yer alıyor:
"Nikolic Dorde, Hüseyin Arslan, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Achilleas Poungouras, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Kerem Atakan Kesgin, Charis Charisis, Mijo Caktas, Burak Kapacak, Emre Gökay, Roman Kvet, Queensy Menig, Clinton N'jie, Rey Manaj, Fode Koita."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.