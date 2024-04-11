11 Nis 2024 - 22:25- Spor G:

Sivasspor kafilesi Trabzon’a gitti

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Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti.

Sivasspor kafilesi Trabzon’a gitti mask
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Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Trabzon'a hareket etti.

Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak. Trabzonspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları müsabakayı tribünden izleyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Nikolic Dorde, Hüseyin Arslan, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Achilleas Poungouras, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Kerem Atakan Kesgin, Charis Charisis, Mijo Caktas, Burak Kapacak, Emre Gökay, Roman Kvet, Queensy Menig, Clinton N'jie, Rey Manaj, Fode Koita."

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, sivasspor, son dakika

11 Nis 2024 - 22:25 - Spor

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