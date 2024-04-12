4.1'lik deprem öncü mü artçı mı? Naci Görür'den açıklama geldi

AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi. Depremin ardından birçok vatandaş sosyal medya üzerinden depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür Malatya’daki son depremi yorumladı.
Yaşanan son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bazı açıklamalarda bulunarak yaşanan sarsıntının 6 Şubat 2023 depremlerinin bir sonucu olduğunu, endişeye gerek olmadığını belirtti.
“6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN SONUCU”
Malatya’da yaşanan sarsıntının 6 Şubat 2023 depremlerinin bir sonucu olduğunu ve endişeye gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Naci Görür,
“Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4.1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu. Endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.