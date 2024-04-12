12 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Gökyüzü Eczanesi
Akpınar Aslantepe Caddesi, No:96/D, Sancaktar Çocuk Parkı karşısı
24 saat açık
Zeynep Eczanesi
Tandoğan Mahallesi, Aşağı Çöşnük Yeşilçam Caddesi, No:23/1B, Malatya Konakları altı
24 saat açık
Ergöçen Eczanesi
Kömür Tevzi yolu, İstasyon ASM karşısı, No: 25/B, Merkez
24 saat açık
Sevinç Eczanesi
Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi yanı, Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Betül Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.