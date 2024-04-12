- Sağlık

12 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Gökyüzü Eczanesi

Akpınar Aslantepe Caddesi, No:96/D, Sancaktar Çocuk Parkı karşısı

24 saat açık

Zeynep Eczanesi

Tandoğan Mahallesi, Aşağı Çöşnük Yeşilçam Caddesi, No:23/1B, Malatya Konakları altı

24 saat açık

Ergöçen Eczanesi

Kömür Tevzi yolu, İstasyon ASM karşısı, No: 25/B, Merkez

24 saat açık

Sevinç Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi yanı, Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 

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12 Nis 2024 - 10:42 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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