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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

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Malatya’da hava nasıl olacak haber malatya
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatya’da hava nasıl olacak?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Malatya’da hava nasıl olacak?

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Malatya’da hava nasıl olacak?

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece”

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12 Nis 2024 - 10:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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