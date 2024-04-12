12 Nis 2024 - 10:06 - Gündem

Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.