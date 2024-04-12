Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,
Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,
Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,
Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,
Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,
Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,
Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.