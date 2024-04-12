- Yaşam

Malatyalılar bu habere dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar bu habere dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pacalı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Boğazlı mahallelerine,

Malatyalılar bu habere dikkat

15 Nisan 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’ne,

16 Nisan 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar Mahallesi’ne,

16 Nisan 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemalgürsel Mahallesi’ne,

17 Nisan 2024 Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı İkizpınar Mahallesi’ne,

18 Nisan 2024 Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatyalılar bu habere dikkat
Malatyalılar bu habere dikkat

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12 Nis 2024 - 09:41 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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