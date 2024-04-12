Son Dakika Malatya'da şiddetli deprem! Son Dakika! Malatya'da deprem mi oldu?

Malatya bugün saat 08.44 sularında bir depremle sarsıldı. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise merak ediliyor. İşte açıklanan veriler.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi. Depremin ardından birçok vatandaş sosyal medya üzerinden depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.