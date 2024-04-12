Son Dakika Malatya'da şiddetli deprem! Son Dakika! Malatya'da deprem mi oldu?

Malatya bugün saat 08.44 sularında bir depremle sarsıldı. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise merak ediliyor. İşte açıklanan veriler.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi. Depremin ardından birçok vatandaş sosyal medya üzerinden depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 08.44 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak belirtildi. Verilere göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.