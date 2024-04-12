12 Nis 2024 - 08:46- Gündem G:

Son Dakika Malatya'da şiddetli deprem! Son Dakika! Malatya'da deprem mi oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Son Dakika! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da şiddetli deprem hissedildi. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.

Son Dakika Malatya'da şiddetli deprem! Son Dakika! Malatya'da deprem mi oldu? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya bugün saat 08.44 sularında bir depremle sarsıldı. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise merak ediliyor. İşte açıklanan veriler. 

AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde, 4.1 büyüklüğünde Malatya Battalgazi'de meydana geldi. Depremin ardından birçok vatandaş sosyal medya üzerinden depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 08.44 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak belirtildi. Verilere göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. 

 
 
 
# malatya haber, kandilli rasathanesi Son dakika, Son dakika deprem, Malatya deprem, adıyaman deprem, Kandilli Rasathanesi deprem, afad malatya deprem, kandilli rasathanesi Son depremler, şiddetli deprem, gaziantep deprem, Şanlıurfa deprem, sondakika

12 Nis 2024 - 08:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL