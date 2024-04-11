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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü mask
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Samsunspor

11 Nis 2024 - 23:06 - Spor

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