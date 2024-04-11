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Fenerbahçe çeyrek final ilk maçında mağlup düştü

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe çeyrek final ilk maçında mağlup düştü mask
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topla buluşan El Kaabi’nin kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

57. dakikada El Kaabi’nin pasında topla buluşan Chiquinho’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

61. dakikada Krunic’in pasında ceza sahası sağ çaprazdan Osayi’nin şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.

63. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içinde Dzeko’nun kafayla aşırttığı topa Szymanski’nin kafa vuruşunda kaleci Tzolakis topu güçlükle kornere çeldi.

67. dakikada Retsos’un ceza sahası içinde Osayi’ye yaptığı hareket sonrası hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Tadic, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 3-1

74. dakikada sol kanattan Ferdi’nin ortasında Szymanski’nin bıraktığı topu İrfan Can ağlara yolladı. 3-2

Stat: Karaiskakis

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Chiquinho (Iborra dk. 84), Hezze, Masouras (Quini dk. 87), Jovetic (Horta dk. 82), Fourtounis, El Kaabi (El-Arabi dk. 87)

Yedekler: Paschalakis, Papadoudis, Omar Richards, Alexandropoulos, Carvalho, Ntoi

Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Bonucci dk. 84), Çağlar, Oosterwolde (Ferdi dk. 45), Zajc (Fred dk. 62), Krunic (İsmail dk. 62), Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Yedekler: Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Ryan Kent, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Batshuayi, Çağrı Fedai

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Fourtounis (dk. 8), Jovetic (dk. 32), Chiquinho (dk. 57) (Olympiakos), Tadic (dk. 68 pen.), İrfan Can Kahveci (dk. 74) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Retsos, Masouras (Olympiakos), İrfan Can Kahveci, Fred (Fenerbahçe)

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 22:53 - Spor

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