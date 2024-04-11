Fenerbahçe çeyrek final ilk maçında mağlup düştü

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topla buluşan El Kaabi’nin kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
57. dakikada El Kaabi’nin pasında topla buluşan Chiquinho’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
61. dakikada Krunic’in pasında ceza sahası sağ çaprazdan Osayi’nin şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.
63. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içinde Dzeko’nun kafayla aşırttığı topa Szymanski’nin kafa vuruşunda kaleci Tzolakis topu güçlükle kornere çeldi.
67. dakikada Retsos’un ceza sahası içinde Osayi’ye yaptığı hareket sonrası hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Tadic, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 3-1
74. dakikada sol kanattan Ferdi’nin ortasında Szymanski’nin bıraktığı topu İrfan Can ağlara yolladı. 3-2
Stat: Karaiskakis
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Chiquinho (Iborra dk. 84), Hezze, Masouras (Quini dk. 87), Jovetic (Horta dk. 82), Fourtounis, El Kaabi (El-Arabi dk. 87)
Yedekler: Paschalakis, Papadoudis, Omar Richards, Alexandropoulos, Carvalho, Ntoi
Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Bonucci dk. 84), Çağlar, Oosterwolde (Ferdi dk. 45), Zajc (Fred dk. 62), Krunic (İsmail dk. 62), Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Yedekler: Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Ryan Kent, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Batshuayi, Çağrı Fedai
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Fourtounis (dk. 8), Jovetic (dk. 32), Chiquinho (dk. 57) (Olympiakos), Tadic (dk. 68 pen.), İrfan Can Kahveci (dk. 74) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Retsos, Masouras (Olympiakos), İrfan Can Kahveci, Fred (Fenerbahçe)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.