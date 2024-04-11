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Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü mask
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 22:48 - Spor

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