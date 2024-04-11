- Yaşam

Malatya'nın bilinmeyen serveti: Pütürge Karapınar Şelalesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da birçok tarihi ve doğal güzellik bulunurken içinde bulunduğumuz 9 günlük bayram tatili bu güzellikleri görme imkânı sağlıyor. Bayram tatili nedeniyle yolu Malatya’dan geçenler için çok çeşitli ve farklı rotalar oluşturulabilir. Bunlardan biri de Malatya Pütürge ile Nemrut Dağı arasında bulunan Karapınar Şelalesi oluyor. Şelale doğal güzellik arayanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde.

Malatya'nın bilinmeyen serveti Pütürge Karapınar Şelalesi malatya haber mask
Malatya'nın bilinmeyen serveti Pütürge Karapınar Şelalesi malatya haber
Malatya'nın bilinmeyen serveti Pütürge Karapınar Şelalesi malatya haber
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da birçok tarihi ve doğal güzellik bulunurken içinde bulunduğumuz 9 günlük bayram tatili bu güzellikleri görme imkânı sağlıyor. Bayram tatili nedeniyle yolu Malatya’dan geçenler için çok çeşitli ve farklı rotalar oluşturulabilir. Bunlardan biri de Malatya Pütürge ile Nemrut Dağı arasında bulunan Karapınar Şelalesi oluyor. Şelale doğal güzellik arayanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde.

Malatya'nın bilinmeyen serveti: Pütürge Karapınar Şelalesi

Karapınar Şelalesi Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı, Yandere Köyü, Karapınar Mevkii’ne yakın bir alanda bulunan ve doğa ile baş başa kalınabilecek şelalelerden biri. Diğer şelalelere göre az bilinmesi de sakinliğini korumasına olanak tanıyor.

Karapınar Şelalesi Nemrut Dağı’nın eteklerinde bulunan şelale özellikle il dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Malatya'nın bilinmeyen serveti: Pütürge Karapınar Şelalesi

Şehir merkezinden uzakta olmasından dolayı ve özellikle ulaşım konusunda sıkıntılı olduğundan adı pek bilinmese de, Nemrut Dağına gidip yol üstünde ilk defa görenleri kendisine hayan bırakıyor.

 Buz gibi ve şifalı suyu ile bölge halkının vazgeçilmez alanlarından biri haline gelmiş durumda. Burada ayrıca bir otelin de bulunması konaklamak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Bölge ayrıca suyunun temizliği ve güzelliği ile biliniyor. Doğal sit alanı ilan edilen bölge korunmaya çalışılıyor.

Malatya'nın bilinmeyen serveti: Pütürge Karapınar Şelalesi

DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Karapınar Şelalesi 2020 yılında Doğal Sit alanı ilan edilip koruma altına alındı. Bölge halkını sevindiren bu gelişme sonrası bölgeye yerli ve yabancı birçok turistin ziyareti bekleniyor. Nemrut Dağı’na Malatya üzerinden gitmeyi tercih edenler bu doğa harikası şelaleyi de görme imkânı bulabilir.

Malatya'nın bilinmeyen serveti: Pütürge Karapınar Şelalesi
 

Kaynak: Haber Merkezi

# Pütürge Karapınar Şelalesi, malatya Pütürge Karapınar Şelalesi, malatya Karapınar Şelalesi, nemrut dağı, Nemrut Dağı karapınar, Nemrut Dağı karapınar şelalesi, Nemrut Dağına nasıl gidilir, karapınar şelalesi nerede, malatya, son dakika malatya, Busabah gazetesi, son dakika malatya haberleri, malatya son dakika, malatya merkez, malatya busabah gazetesi, malatya haber, Busabah malatya

11 Nis 2024 - 22:20 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL