Malatya'nın bilinmeyen serveti: Pütürge Karapınar Şelalesi

Malatya’da birçok tarihi ve doğal güzellik bulunurken içinde bulunduğumuz 9 günlük bayram tatili bu güzellikleri görme imkânı sağlıyor. Bayram tatili nedeniyle yolu Malatya’dan geçenler için çok çeşitli ve farklı rotalar oluşturulabilir. Bunlardan biri de Malatya Pütürge ile Nemrut Dağı arasında bulunan Karapınar Şelalesi oluyor. Şelale doğal güzellik arayanlar için biçilmiş kaftan niteliğinde.

Karapınar Şelalesi Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı, Yandere Köyü, Karapınar Mevkii’ne yakın bir alanda bulunan ve doğa ile baş başa kalınabilecek şelalelerden biri. Diğer şelalelere göre az bilinmesi de sakinliğini korumasına olanak tanıyor.

Karapınar Şelalesi Nemrut Dağı’nın eteklerinde bulunan şelale özellikle il dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Şehir merkezinden uzakta olmasından dolayı ve özellikle ulaşım konusunda sıkıntılı olduğundan adı pek bilinmese de, Nemrut Dağına gidip yol üstünde ilk defa görenleri kendisine hayan bırakıyor.

Buz gibi ve şifalı suyu ile bölge halkının vazgeçilmez alanlarından biri haline gelmiş durumda. Burada ayrıca bir otelin de bulunması konaklamak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Bölge ayrıca suyunun temizliği ve güzelliği ile biliniyor. Doğal sit alanı ilan edilen bölge korunmaya çalışılıyor.

DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Karapınar Şelalesi 2020 yılında Doğal Sit alanı ilan edilip koruma altına alındı. Bölge halkını sevindiren bu gelişme sonrası bölgeye yerli ve yabancı birçok turistin ziyareti bekleniyor. Nemrut Dağı’na Malatya üzerinden gitmeyi tercih edenler bu doğa harikası şelaleyi de görme imkânı bulabilir.

Kaynak: Haber Merkezi