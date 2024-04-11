Yarım asırlık gelenek devam ediyor

Malatya’nın Darende ilçesinde yarım asırdır devam eden toplu bayramlaşma geleneğine bu yıl da devam edildi.
Malatya’nın Darende ilçesi Hacı Derviş Mahallesi’nde yarım asırdır devam eden toplu bayramlaşma geleneğine bu yıl da devam edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla Ilıcak mevkiinde bir araya gelen mahalle sakinleri toplu bayramlaşma geleneğinin yıllardır köylerinde devam ettiğini ifade ederek, bölge kültürünü ve geleneklerinin yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.
Mahalle sakinlerinden Hacı Mevlit Oruç, geleneğin önemine vurgu yaparak, uygulamanın unutturulmayarak gelecek nesillere aktarılması için bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.