Son Dakika! YSK’dan Malatya’nın o ilçesine ret geldi!

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00’da toplanan kurul, yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 29 seçim bölgesi için yapılan 31 itirazı sonuçlandırılarak, 2 il 27 ilçe için verilen sonuçları açıkladı.

Buna göre AK Parti’nin; Adıyaman Gölbaşı, İzmir Güzelbahçe, Malatya Arapgir, Balıkesir Balya ve İzmir Kemalpaşa ilçelerinde ‘oyların yeniden sayımı’, Gümüşhane Merkez ve Kayseri Akkışla için seçimin iptali, Uşak Banas ve Elazığ Keban için ‘mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olan adaya mazbatanın verilmesi’, İstanbul Bahçelievler için ise ‘belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayımı’ talepleri reddedildi.

CHP’nin; Trabzon Çarşıbaşı, Samsun Alaçam, Osmaniye Düziçi, Ankara Bala ve Gaziantep İslahiye'de ‘oyların yeniden sayımı’ ve Sakarya Serdivan'da ‘seçimlerin iptal edilmesi’ talepleri reddedildi.

MHP'nin, Elazığ Merkez ve Konya Doğanhisar için oyların yeniden sayımı talebi reddedilirken, Çorum Uğurludağ belediye meclis üyeliği seçimlerinde, ‘meclis üyeleri hesaplamasının yeniden yapılması’ talebi ise kabul edildi.

Yeniden Refah Partisi’nin; Tokat Çamlıbel, Şanlıurfa Eyyubiye ve Gaziantep Nurdağı için ‘seçimlerin iptali talepleri’, Elazığ Merkez ve Trabzon Şalpazarı için de oyların yeniden sayılması talepleri reddedildi.

Trabzon Şalpazarı için oyların yeniden sayılması ve Kayseri Yeşilhisar için seçimin iptal edilmesi adına itirazlarda bulunan İYİ Parti’nin talepleri de reddedildi.

DEM Parti’nin ise Diyarbakır Eğil ve Mardin Ömerli ilçeleri için seçimlerin iptali talebi kurul tarafından reddedildi.

YSK, yarın saat 15.00’da yapılacak kurul toplantısıyla itirazları değerlendirmeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı