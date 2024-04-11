Bayram tatilinde keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet

Kudret Havuzu Malatya Darende’de bulunan ve yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan doğal bir alanda oluşturulmuş havuzdur. Tohma Kanyonu içerisinde, kayaların arasından akan suyu ile dikkat çeken havuzun suyunun sıcaklığının yaz kış 22 derece sıcaklıkta olduğu belirtiliyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bu havuz sosyal medya yolu ile tüm Türkiye’ye tanıtılmıştır. Ayrıca Somuncu Baba Külliyesi, Günpınar Şelalesi gibi birçok tarihi yapıyı ve doğal güzelliği Darende ilçesinde görmek mümkün.

KUDRET HAVUZU

Yaz kış 22 derece sıcaklıkta 3 havuzdan oluşan Kudret Havuzu’nun görenleri büyülediği biliniyor. Yaz aylarında suyun soğukluğu ile serinleten ve manzarası ile de farklı bir tecrübe kazandıran havuz dağların arasında doğal bir ortamda yer alıyor. Havuzu dolduran suyun ise dakikada 11 metreküp debi ile aktığı da verilen bilgiler arasında. Malatya’dan günübirlik seyahat edilebilecek Darende’de Somuncu Baba Külliyesi, Kudret Havuzu görülebilir. Bu havuzu ziyaret eden bazı vatandaşların ise, “Burası tropik bir ada değil, Malatya” yorumları yaptığı da göze çarpıyor.

Mağaradan gelen kaynak sularla oluşturulan havuzun suyunun şifalı olduğuna da inanılıyor. Havuzun suyu bu kaynak suyun akışı ile beraber sürekli yenilenmesi de bu havuzu diğer havuzlardan farklı kılan unsurlardan biri. 80 santimetre, 100 santimetre, 120 santimetre olarak farklı derinliklerde bölümü bulunan havuzu görmek için birçok ziyaretçinin bölgeye akın ettiği de biliniyor.

SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ

Darende’de bulunan diğer bir hazine ise Somuncu Baba Külliyesi olarak ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Asıl adı Hamid Hamidüddin olan ve Somuncu Baba adı ile bilinen, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid zamanında yaşamış Şeyh Hamid-i Veli'nin kabrinin bulunduğu caminin ise 14’üncü yüzyıldan kaldığı da biliniyor.

GÜNPINAR ŞELALESİ

Yine Darende’de bulunan bu Şelale adeta doğal bir şölen sunuyor. Darende'ye 8 km. uzaklıkta bulunan Şelale Malatya'nın en güzel mesire yerlerindendir. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiye dinlenme, eğlenme, spor yapma imkânı sunan doğa harikasında isteyenler 1 buçuk kilometrelik parkurda yürüyüş yapabilmektedirler.

Malatya Darende ilçesi bu ve bunun gibi birçok tarihi yapıyı ve doğal güzelliği içinde barındırır.

Kaynak: HABER MERKEZİ