Malatya’daki o il başkanına son görev

HÜDA PAR Malatya eski İl Başkanı ve son seçimlerde Malatya Büyükşehir adayı olan Mehmet İlker Dönmezer, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Malatya il başkanlığı yaparken 31 Mart yerel yönetimler seçiminde partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlerde adı geçen Mehmet İlker Dönmezer, evde yatsı namazını kıldığı sıralarda secdede kalp krizi geçirdi. Çocukları ambulansı çağırarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılan Dönmezer sağlık çalışanları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
49 yaşında 3 çocuk babası olan Mehmet İlker Dönmezer’in cenazesi Malatya Şehir Mezarlığına öğlen cenaze namazı kılındıktan sonra Dönmezer’in cenazesi Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına HÜDAPAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Hamdullah Tasalı, Mahmut Şahin, parti sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi önceki dönem başkanı Osman Güder, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.
Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.