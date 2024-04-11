11 Nis 2024 - 17:25 - Gündem

Malatya’daki o il başkanına son görev

HÜDA PAR Malatya eski İl Başkanı ve son seçimlerde Malatya Büyükşehir adayı olan Mehmet İlker Dönmezer, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Malatya il başkanlığı yaparken 31 Mart yerel yönetimler seçiminde partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlerde adı geçen Mehmet İlker Dönmezer, evde yatsı namazını kıldığı sıralarda secdede kalp krizi geçirdi. Çocukları ambulansı çağırarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine