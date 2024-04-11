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Malatya’daki o il başkanına son görev

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HÜDA PAR Malatya eski İl Başkanı ve son seçimlerde Malatya Büyükşehir adayı olan Mehmet İlker Dönmezer, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Malatya il başkanlığı yaparken 31 Mart yerel yönetimler seçiminde partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlerde adı geçen Mehmet İlker Dönmezer, evde yatsı namazını kıldığı sıralarda secdede kalp krizi geçirdi. Çocukları ambulansı çağırarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine

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Malatya’daki o il başkanına son görev haber malatya
Malatya’daki o il başkanına son görev haber malatya
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HÜDA PAR Malatya eski İl Başkanı ve son seçimlerde Malatya Büyükşehir adayı olan Mehmet İlker Dönmezer, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Malatya il başkanlığı yaparken 31 Mart yerel yönetimler seçiminde partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlerde adı geçen Mehmet İlker Dönmezer, evde yatsı namazını kıldığı sıralarda secdede kalp krizi geçirdi. Çocukları ambulansı çağırarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılan Dönmezer sağlık çalışanları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya’daki o il başkanına son görev

49 yaşında 3 çocuk babası olan Mehmet İlker Dönmezer’in cenazesi Malatya Şehir Mezarlığına öğlen cenaze namazı kılındıktan sonra Dönmezer’in cenazesi Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hamidiye Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına HÜDAPAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Hamdullah Tasalı, Mahmut Şahin, parti sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi önceki dönem başkanı Osman Güder, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Malatya’daki o il başkanına son görev

Malatya’daki o il başkanına son görev
Malatya’daki o il başkanına son görev
Malatya’daki o il başkanına son görev
Malatya’daki o il başkanına son görev
Malatya’daki o il başkanına son görev

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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11 Nis 2024 - 17:25 Malatya- Gündem

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