Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, 15.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşak üzerinde seyir halinde olan M.O. idaresindeki 44 NA 012 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.