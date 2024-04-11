- Asayiş

Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var malatya haber mask
Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var malatya haber
Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var

Kaza, 15.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşak üzerinde seyir halinde olan M.O. idaresindeki 44 NA 012 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var
 
Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var
 
Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var
 
Son Dakika! Yine o kavşak yine korkutan kaza! Ağır yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# malatya trafik kazası, trafik kazası, son dakika trafik kazası, son dakika malatya trafik kazası, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istasyon Kavşağı, Malatya-Ankara karayolu, son dakika malatya, malatya busabah gazetesi, malatya son dakika, Busabah gazetesi, son dakika malatya haberleri, malatya, Busabah malatya, malatya haber, malatya merkez

11 Nis 2024 - 17:25 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL