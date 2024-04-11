11 Nis 2024 - 17:12 - Gündem

O kurumdan Malatya’da geleneksel bayramlaşma töreni

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her bayram olduğu gibi bu senede düzenlenen geleneksel bayram törenine bu yıl da üyeler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Her yıl bayramın ikinci günü geleneksel bayram buluşması düzenleyen MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından bu yılda bayrama özel bayramlaşma töreni düzenlendi.