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O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni

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MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her bayram olduğu gibi bu senede düzenlenen geleneksel bayram törenine bu yıl da üyeler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Her yıl bayramın ikinci günü geleneksel bayram buluşması düzenleyen MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından bu yılda bayrama özel bayramlaşma töreni düzenlendi.

O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni mask
O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni
O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni
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MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her bayram olduğu gibi bu senede düzenlenen geleneksel bayram törenine bu yıl da üyeler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Her yıl bayramın ikinci günü geleneksel bayram buluşması düzenleyen MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından bu yılda bayrama özel bayramlaşma töreni düzenlendi.

O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni

Bir otelde gerçekleşen geleneksel bayram töreni için sabah kahvaltısında bir araya gelen MÜSİAD yönetimi ve ekip üyeleri hem birbirleriyle bayramlaştı hem de uzun bir aradan sonra bayramı coşkuyla yaşadı.

O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni

Geleneksel bayram töreninde konuşma yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin,

"Geçen yılki 6 Şubat depreminden dolayı Malatya'da Ramazan’ı yaşayamamıştık. Birçoğumuz il dışına veya konteynerlerde yaşamayı sürdürdük. Geçen yıl Ramazan'ı buruk geçirdik. Elhamdülillah bu yıl bir aradayız. Bu Ramazan'ı dolu dolu geçirdik. Ramazan ilk haftası Afrikalı öğrencilerle iftar programı yaptık, MÜSİAD aileleri ile birlikte Yetimler Kervan’ında yetim kardeşlerimiz ve MİAD sevgi evlerindeki kardeşlerimizle birlikte iftarımızı yaptık. Akabinde MÜSİAD’ın Gazze’ye gönderdiği iyilik gemisine Malatya MÜSİAD olarak 15 bin adet koli yardımında bulunduk ve bu yardımlar yerine ulaştı. Gazze’de savaş devam ediyor, Rabbim ölenlere rahmet eylesin. Bir an önce zulmün durması gerekiyor. Bizler Malatya MÜSİAD olarak onların yanındayız her zaman"

şeklinde konuştu.

O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni
O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni
O kurumdan Malatya’da  geleneksel bayramlaşma töreni

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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11 Nis 2024 - 17:12 Malatya- Gündem

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