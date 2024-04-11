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İki grup arasında çıkan kavga hastanede bitti

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Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında çıkan kavga hastanede bitti mask
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Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında çıkan kavga hastanede bitti

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.T., yüzüne aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 17:17 Adiyaman- Bölge

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