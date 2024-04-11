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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret

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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Malatya’ya geldi. Valilik makamında Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri ile karşılanan Bakan Yardımcısı Aktaş, bayramlaşmanın ardından ilimiz hakkında Vali Yazıcı ile bir süre sohbet edip genel bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret malatya haber mask
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret malatya haber
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret malatya haber
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Malatya’ya geldi. Valilik makamında Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri ile karşılanan Bakan Yardımcısı Aktaş, bayramlaşmanın ardından ilimiz hakkında Vali Yazıcı ile bir süre sohbet edip genel bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret

Ziyaretleri kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş; Vali Yazıcı ile birlikte ilk olarak, Dilek Jandarma Karakolunu ziyaret edip, kolluk kuvvetleri ile bayramlaşarak uygulamalar ve trafik tedbirleri hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret

EMNİYET TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Akabinde Bakan Yardımcısı Aktaş, Vali Yazıcı ile beraber Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı olan Geri Gönderme Merkezine ziyarette bulunarak personellerin bayramlarını tebrik edip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret

Son olarak Bakan Yardımcısı Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Yazıcı, vatandaşların huzur ve güven ortamında bayram geçirmeleri için görevi başında olan Ankara yolu uygulama noktasındaki personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp, emniyet tedbirleri hakkında bilgi aldı. Bayram dolayısıyla ilimize gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler sonrası Bakan Yardımcısı Aktaş ilimizden ayrıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş’tan Malatya’ya ziyaret

Kaynak: BÜLTEN

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11 Nis 2024 - 17:10 Malatya- Gündem

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