11 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Değirmenci’nin taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Tombak Sokak, Faslı Gonca Evleri, No:6/17, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tahsin Akboğa’nın taziye adresi: İskender Mahallesi, Şimşek Sokak, Başaran Apartmanı, No:4/10, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Güneş’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
90 yaşında vefat eden ve Yakınca Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mustafa Gündüz’ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Irmak Sokak, H Blok, 16/1, Battalgazi,
88 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Remziye Özdemir’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,
58 yaşında vefat eden ve Ayvalı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Güllü Şahin’in taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende,
83 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Alçık’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Delibaş Küme Evleri, No:85/1, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Barguzu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Cumali Özen’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, No:130/5, Yeşilyurt,
96 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sıddıka Özdemir’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, Lidya Evleri, Yeşilyurt,
49 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet İlker Dönmezer’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Karagözlüler Camii, Battalgazi,
92 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ahmet Gül’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuzkağan Caddesi, 3’üncü Sokak, No:1, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Yeni Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ayişe Ünsal’ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Gövük Caddesi, No:33/1, Yazıhan.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.