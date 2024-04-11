Bunun adı ‘Acıyla Hizmet’

6 Şubat depremlerinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Adıyaman’da, Ramazan Bayramında temizlik görevlileri yüreklerindeki acıyla hizmet etmeye devam ediyor.
6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasındaki Adıyaman’da, Ramazan Bayramı buruk bir şekilde kutlanıyor. Depremde hayatını kaybeden yakınlarının Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık içerisindeki kabirlerini ziyaret eden binlerce vatandaşın temiz bir ortamda sevdikleriyle özlem gidere bilmesi için Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik personelleri çalışmalarına devam ediyor.
Depremlerde yakınlarını kaybeden temizlik görevlileri, oldukça hüzünlü olduklarını her şeye rağmen görevleri başında olduklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.