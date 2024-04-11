Bunun adı ‘Acıyla Hizmet’

6 Şubat depremlerinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Adıyaman’da, Ramazan Bayramında temizlik görevlileri yüreklerindeki acıyla hizmet etmeye devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasındaki Adıyaman’da, Ramazan Bayramı buruk bir şekilde kutlanıyor. Depremde hayatını kaybeden yakınlarının Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık içerisindeki kabirlerini ziyaret eden binlerce vatandaşın temiz bir ortamda sevdikleriyle özlem gidere bilmesi için Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik personelleri çalışmalarına devam ediyor.

Depremlerde yakınlarını kaybeden temizlik görevlileri, oldukça hüzünlü olduklarını her şeye rağmen görevleri başında olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı