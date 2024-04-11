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Gakkoş polisinden bayram denetimi

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Ramazan Bayramı’nda polisin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı.

Gakkoş polisinden bayram denetimi mask
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Ramazan Bayramı’nda polisin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı.

Gakkoş polisinden bayram denetimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentin farklı noktalarında trafik denetimi yaptı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durdurulurken önce sürücülerin bayramları kutlandı ve ardından evrakları kontrol edildi. Evraklarda eksiği olan, emniyet kemeri takmayan ve ihlali olan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 16:53 Elaziğ- Bölge

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