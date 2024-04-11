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Motosiklet üzerinde keyif yapıp canını hiçe saydı

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Elazığ’da bir sürücü kendi canını hiçe sayıp, motosikletin üzerine uzanarak seyretti.

Motosiklet üzerinde keyif yapıp canını hiçe saydı mask
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Elazığ’da bir sürücü kendi canını hiçe sayıp, motosikletin üzerine uzanarak seyretti.

Motosiklet üzerinde keyif yapıp canını hiçe saydı

Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi canını tehlikeye atan sürücü, motosikletin üzerine uzanarak seyretti. Bir süre böyle giden sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 16:52 Elaziğ- Bölge

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