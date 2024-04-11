Motosiklet üzerinde keyif yapıp canını hiçe saydı

Elazığ’da bir sürücü kendi canını hiçe sayıp, motosikletin üzerine uzanarak seyretti.

Olay, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi canını tehlikeye atan sürücü, motosikletin üzerine uzanarak seyretti. Bir süre böyle giden sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı