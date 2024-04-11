Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi

Ramazan Bayramının ilk gününün yağmurlu geçmesi nedeniyle sokaklarda yoğunluk görülmezken bayramın ikinci gününde güneşli bahar havası bayram ettirdi. Sıcak havayı fırsat bilen Malatyalılar sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar Malatya Sümer Park ve alışveriş merkezi çevresinde güneşli havayı değerlendirdiler.
Malatya’da 10 Nisan 2024’te Ramazan Bayramının ilk gününün yağmurlu geçmesi nedeniyle sokaklar boş kaldı. Bayramın ilk günü aile büyüklerini ziyaret eden vatandaşlar bayramın ikinci gününde güneşli, sıcak havayı değerlendirerek parklara akın etti. Güzel havaları fırsat bilen Malatyalılar, Sümer Park ve alışveriş merkezi çevresinde yoğunluk oluştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.