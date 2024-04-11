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Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi

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Ramazan Bayramının ilk gününün yağmurlu geçmesi nedeniyle sokaklarda yoğunluk görülmezken bayramın ikinci gününde güneşli bahar havası bayram ettirdi. Sıcak havayı fırsat bilen Malatyalılar sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar Malatya Sümer Park ve alışveriş merkezi çevresinde güneşli havayı değerlendirdiler.

Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi malatya haber mask
Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi malatya haber
Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi malatya haber
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Ramazan Bayramının ilk gününün yağmurlu geçmesi nedeniyle sokaklarda yoğunluk görülmezken bayramın ikinci gününde güneşli bahar havası bayram ettirdi. Sıcak havayı fırsat bilen Malatyalılar sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar Malatya Sümer Park ve alışveriş merkezi çevresinde güneşli havayı değerlendirdiler.

Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi

Malatya’da 10 Nisan 2024’te Ramazan Bayramının ilk gününün yağmurlu geçmesi nedeniyle sokaklar boş kaldı. Bayramın ilk günü aile büyüklerini ziyaret eden vatandaşlar bayramın ikinci gününde güneşli, sıcak havayı değerlendirerek parklara akın etti. Güzel havaları fırsat bilen Malatyalılar, Sümer Park ve alışveriş merkezi çevresinde yoğunluk oluştu.

Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi

Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi

Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi

Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi

Malatya’da güneşli hava bayram ettirdi
 
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11 Nis 2024 - 16:37 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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