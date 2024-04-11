Pahalılık, deprem, göç… Malatya bu bayram da boynu bükük kaldı

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024’te başladı ve 9 günlük tatil ile birlikte insanlar ailesini ve sevdiklerini ziyaret etmek için yola çıktı. Bayramların en bilinen aktivitelerinden olan çocukların şeker toplamasındaki azalma bariz bir şekilde görülürken 100 bini aşkın insanın konteynerlerde yaşadığı Malatya’da esnaflar da durgunluktan şikâyet ederek meydana gelen düşüşü ve farklılığı BUSABAH Medya’ya anlattılar.

Depremden önceki Malatya’da 300 kilogram 350 kilogram şeker satıldığını söyleyen kuruyemiş ve çikolata dükkânı olan esnaf Yusuf Eren Doyuran depremden sonraki bayramlarda miktarın 90-100 kilograma kadar düştüğünü ifade etti.

Depremin yıktığı Malatya’da eski gelenek ve göreneklerin bir bir yok olmasının da etkisi ile bu yıl esnaflar bekledikleri satışı yapamazken eski bayramların kaybolduğunu söylediler. Bazı vatandaşlar ise konteynere misafir kabul edilmediği için alışveriş yapmadıklarını, depremlerin ardından çevrelerindeki insanların başka şehirlere göç ettiklerinden bahsettiler.

“ELİMİZDE ÜRÜN KALDI”

Malatya konteyner çarşıda kuruyemiş ve çikolata işi yapan esnaf Yusuf Eren Doyuran bayram şekerindeki düşüşü aktararak insanların birbirlerine misafirliğe gitme imkânının azaldığından söz etti. Doyuran,

“Burada güzel bir işletmemiz var. Genelde kuruyemiş ve çikolata üzerine kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. 5 yıldan beri bu işle meşgulüz. Bu sene beklediğimiz kadar çikolata, şeker satışı gerçekleşmedi ama eskisi kadar olmasa da bir talep vardı. Bu talebi karşılamak için elimizden geleni yaptık ama elimizde ürün kaldı. Geçmiş dönemlerde bayramda 300- 350 kilo çikolata satarken bu sene depremden dolayı yerleşim yerlerinin olmaması, şehrin çöküntü içinde olması ve buruk bir bayram geçirmemiz nedeniyle 90 kilo, 100 kilo bir satış gerçekleştirebildik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Malatya’mız kendini toparlayacak; biz de daha iyi, eskisi gibi bir ticaret yapmaya başlayacağız. İnsanlarımız eskisi gibi birbirlerine misafirliğe gidecek imkânı bulamıyor. İnsanların çoğu konteyner kentlerde kalıyor ve misafirleri gelemiyor, komşuları yok ya da yeni yeni insanlarla tanışma fırsatı buldular. Bayağı sıkıntılar var Malatya için ama ben her şeye rağmen toparlayacağımızı düşünüyorum”

şeklinde konuştu.

“ESKİSİ GİBİ İNSANLAR BİRBİRLERİNE MİSAFİRLİĞE GİTMİYOR”

Eskiden 2 kilogram şeker alan ailenin bu sıralarda 1 kilo şeker aldığını, onun da çoğunun tüketilmediğinden bahseden Metin Kumsal ise,

“Öncelikle tüm İslam Âleminin bayramını kutluyorum. Bizim Malatya Dörtyol’daki bir alışveriş merkezinin karşısında dükkânımız vardı, yıkıldı. Sağ olsunlar bizi konteynerlere yerleştirdiler. İş yerimizde şeker, kuruyemiş ve kolan yağı satıyoruz. Bu bayram da biraz buruk geçti. Depremden dolayı kayıplarımız, rahmetli olan tanıdıklarımız vardı. Eski işlerimiz yok. Çok şükür satış yapabiliyoruz yine ama eskisi gibi değil. Fiyatlar yüksek, hem bizim hem de vatandaşın alım gücü düşük. İster istemez bu bize de yansıyor. İnşallah daha iyi olur. Depremden önceki gibi satış yapamadık. Göç eden çok kişi oldu, insanların alım gücü düştü, şehrin nüfusu azaldı. Bir de eski gelenek ve göreneklerimiz koptu. İnsanların birbirine olan saygısı azaldı, bu bile satışları etkiledi, bayramlara yansıdı. Eskiden 2 kilogram şeker alınıyorsa şimdi 1 kilogram şeker alınıyor. O alınan şeker bile evlerde kalıyor, eskisi gibi insanlar birbirlerine misafirliğe gitmiyor, çocuklar sokaklara çıkıp şeker toplayamıyorlar. İnşallah iyi olur”

ifadelerine yer verdi.