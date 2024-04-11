Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak dikkat! O kurumdan personel alım fırsatı! Son gün 15 Nisan

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde görevlendirilmek üzere Uzman personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde görevlendirilmek üzere uzman personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan ilana göre, başvurusu onaylanan adaylar Mardin ilinde göreve başlatılacak olup, ihtiyaç halinde Dicle Kalkınma Ajansı sorumluluk sahasında bulunan Batman, Siirt ve Şırnak illerinin herhangi birinde görevlendirilebilecekleri belirtildi.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Nisan 2024

Başvuruda bulunan adaylarda istenilen şartlar ise şu şekilde sıralandı:

“Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip.”

Başvuru yapacak olan adaylarda aranan genel özellikler ise şu şekilde:

“a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu, istihdam edilecek adaylardan istenir),

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.”

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