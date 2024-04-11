Orman Genel Müdürlüğü personel alıyor! Son gün 26 Nisan

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 124 Sözleşmeli Personel alınacağının duyurusu yapıldı. İşte başvuru tarihleri ve aranan şartlar:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 124 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI:

Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Ekte yer alan il ve pozisyonlara belirlenen mezuniyetlerden toplam 124 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuruldu.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

Adaylar 16 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler.

Başvuru işlemlerinin 26 Nisan 2024 saat 23:59'da sona ereceği ve bu sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği ve başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerektiği duyuruldu.

ALIM YAPILACAK İLLERE VE DİĞER TÜM DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

Yayınlanan ilan ise şu şekilde:

“Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ekte yer alan il ve pozisyonlara belirlenen mezuniyetlerden toplam 124 (yüz yirmi dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.”