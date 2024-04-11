11 Nis 2024 - 14:52- Bölge G:

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek mask
Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek
Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

13 NİSAN 2024 TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

13.04.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

13.04.2024 Cumartesi Saati: 15:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek

14 NİSAN 2024 TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy Osb

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.04.2024 Pazar Saati: 12:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.04.2024 Pazar Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.04.2024 Pazar Saati: 19:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek

15 NİSAN 2024 TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Şeyhsinan

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.04.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene ve Çorlu etkilenecek
 
 

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11 Nis 2024 - 14:52 Tekirdağ- Bölge

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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