Edirne dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

12 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: LALAPAŞA

Mahalle Adı

Hamzabeyli-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

12.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

12.04.2024 Cuma Saati: 10:00

13 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Salarlı

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

13.04.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

13.04.2024 Cumartesi Saati: 17:00

14 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Salarlı

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

14.04.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

14.04.2024 Pazar Saati: 17:00

15 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Malkoç

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Bayramlı

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Başağıl

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Ömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00