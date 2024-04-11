Edirne dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
12 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: LALAPAŞA
Mahalle Adı
Hamzabeyli-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
12.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
12.04.2024 Cuma Saati: 10:00
13 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Salarlı
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
13.04.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
13.04.2024 Cumartesi Saati: 17:00
14 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Salarlı
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
14.04.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
14.04.2024 Pazar Saati: 17:00
15 NİSAN 2024 EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Malkoç
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Bayramlı
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Başağıl
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Ömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.04.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.04.2024 Pazartesi Saati: 18:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.