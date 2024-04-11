Her şey değişti bir onların yuvası değişmedi

Bingöl merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Garip köyünün camisi, 2002 yılında tamamlandı. Cami yapıldıktan yaklaşık 10 yıl sonra, bahar aylarının gelmesiyle leyleklerin de yuvasını yaptığı noktalardan biri oldu. Caminin kubbesinde 1, etrafında ise 3 leylek yuvası bulunuyor. Yuvalanan leylekler, kentteki doğa fotoğrafçılarının da dikkatini çekerek uğrak bölgelerden biri haline geldi.

Leyleklerin yuvalarını kurmaya devam ettiği anlar dron ile görüntülenirken, doğa fotoğrafçıları da cami ve leyleklerin karelerini ölümsüzleştirdi. Garip köyüne gelerek leylek yuvalarını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Serhat Bürke, “Garip köyündeyiz, yaklaşık 20 yıllık bir cami. 10 yıldır da bu camiye leylekler gelmekte. İlk bir iki tane leylek gelmiş şimdi birkaç taneden fazla var. Bizler de fotoğrafçılar olarak bu leylekleri yerinde görüntülemeye geliyoruz. Hem Bingöl’ümüz hem Garip gibi köylerimiz doğa güzellikleri olan yerler. Fotoğrafçıları, doğa severleri bekleriz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı