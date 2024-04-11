Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Sait Bilgiç, çocukken geçirdiği ateşli bir hastalık nedeniyle engelli hale geldi. Bedenen engelli halen gelen ve konuşma yeteneğini de kaybederek hayatına devam etmek zorunda kalan Mehmet Sait, yardım faaliyeti yürüten gönüllü bir grubun dikkatini çekti. Sokakta gezen Mehmet Sait’i takip eden gönüllüler, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşadığını öğrendi. Ailenin 8 çocuğundan en büyüğü olan Mehmet Sait’in babasıyla görüşen gönüllüler, Galatasaray’ı çok sevdiğini öğrendi.

EVİN BOŞ ODASI BAŞTAN DÜZENLENDİ

Evde boş bir oda olduğunu öğrenen gönüllüler, Galatasaray’ın ürünlerini kullanarak baştan aşağı tasarlamaya karar verdi. Gönüllüler, ilk başta odanın tadilatını gerçekleştirerek yeniden boyadı. Daha sonra genç bir insanın odasında olması gereken Galatasaray Spor Kulübünün renklerini taşıyan malzemeler alındı. Eve götürülen malzemeler, kurularak hazır hale getirildi.

HER ANINDA BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Kendisi için yapılanları gören Mehmet Sait’in mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Odasını yenileyen gönüllülerin yanından bir an olsun ayrılmayan Mehmet Sait, daha sonra tıraş olmaya götürüldü. Tıraşı da kuaförde yapılan Mehmet Sait, hazır hale getirilen odasına getirildi. Yeni ayakkabıları ile Galatasaray formasını giyen Mehmet Sait, yatağına uzanıp televizyon izlemenin keyfini çıkarttı.

ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN

Mehmet Sait’in oğlu olduğunu söyleyen baba Sinan Bilgiç, arkadaşların gelip kendilerine yardımcı olduklarını, kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı