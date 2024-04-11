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Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı

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Şanlıurfa’da evlerinin bir odası çok sevdiği Galatasaray’ın ürünleriyle donatılan engelli gencin mutluluğu herkesi duygulandırdı.

Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı mask
Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı
Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Sait Bilgiç, çocukken geçirdiği ateşli bir hastalık nedeniyle engelli hale geldi. Bedenen engelli halen gelen ve konuşma yeteneğini de kaybederek hayatına devam etmek zorunda kalan Mehmet Sait, yardım faaliyeti yürüten gönüllü bir grubun dikkatini çekti. Sokakta gezen Mehmet Sait’i takip eden gönüllüler, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşadığını öğrendi. Ailenin 8 çocuğundan en büyüğü olan Mehmet Sait’in babasıyla görüşen gönüllüler, Galatasaray’ı çok sevdiğini öğrendi.

Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı

EVİN BOŞ ODASI BAŞTAN DÜZENLENDİ

Evde boş bir oda olduğunu öğrenen gönüllüler, Galatasaray’ın ürünlerini kullanarak baştan aşağı tasarlamaya karar verdi. Gönüllüler, ilk başta odanın tadilatını gerçekleştirerek yeniden boyadı. Daha sonra genç bir insanın odasında olması gereken Galatasaray Spor Kulübünün renklerini taşıyan malzemeler alındı. Eve götürülen malzemeler, kurularak hazır hale getirildi.

Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı

HER ANINDA BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Kendisi için yapılanları gören Mehmet Sait’in mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Odasını yenileyen gönüllülerin yanından bir an olsun ayrılmayan Mehmet Sait, daha sonra tıraş olmaya götürüldü. Tıraşı da kuaförde yapılan Mehmet Sait, hazır hale getirilen odasına getirildi. Yeni ayakkabıları ile Galatasaray formasını giyen Mehmet Sait, yatağına uzanıp televizyon izlemenin keyfini çıkarttı.

Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı

ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN

Mehmet Sait’in oğlu olduğunu söyleyen baba Sinan Bilgiç, arkadaşların gelip kendilerine yardımcı olduklarını, kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.

Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı
Galatasaray aşığı engellinin odası sarı kırmızı renklerle donatıldı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 14:07 Şanliurfa- Bölge

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