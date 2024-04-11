Çaldıkları araçla suçüstü yakalandı

Gaziantep'te çaldıkları araç ile bir inşattan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde çalınan bir araçla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde yapılan çalışma neticesinde aracın A.K., C.S., F.S. isimli 3 şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araç ile Oğuzeli ilçesinde bir inşattan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sonucunda ise 1 adet hırsızlıkta kullandıkları çalıntı araç, 370 adet kolon demir kelepçesi, 250 adet dikme demir, 85 adet tabaka malzemeye ve araca el konularak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı