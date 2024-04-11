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Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti

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Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan annelerin her biri 18-20 bayramdır görmedikleri çocuklarının bayramını gözyaşları içinde kutladı.

Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti mask
Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti
Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti
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Farklı kentlerden gelerek 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız sürüyor.

Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti

Bayramı buruk geçiren ailelerin her beri 18-20 bayramdır çocuklarından ayrı geçiriyor. Gözyaşları içinde çocuklarının bayramını kutlayan aileler, evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu.

Ramazan annesi Mevlüde Üçdağ 20. bayramdır evladımdan ayrı bayram geçirdiğini, yürekleri, içleri buruk her zaman bir yanlarının eksik olduğunu söyledi.

Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti

“Evladım yanımda değil, onsuz dünya zindandır” diyen Üçdağ, “Bayramdır, dün evimiz yasa dönüşmüştü. Gözüm Ramazan’ı arıyor, 10 yıldır sesini duymadım. Bayram olmasın rağmen evlat nöbetine devam ediyoruz. Oradaki çocukların ve Ramazan’ın bayramını kutluyorum. Gel içimdeki ateş dinsin. Biraz vicdan, merhamet varsa bütün çocukları gönderin” dedi.

Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti

Aziz’in annesi Güzide Demir ise, yaklaşık 5 senedir burada olduklarını ifade ederek, “Ne bayram, ne de seyranımız var. Millet çocukların üst baş aldı, biz alamadık. 18 bayramdır senden ayrıyım. Oğlum, seni çok özledim. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 13:58 Diyarbakir- Bölge

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