Evlatlarından ayrı 20 bayram gelip geçti

Farklı kentlerden gelerek 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız sürüyor.

Bayramı buruk geçiren ailelerin her beri 18-20 bayramdır çocuklarından ayrı geçiriyor. Gözyaşları içinde çocuklarının bayramını kutlayan aileler, evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu.

Ramazan annesi Mevlüde Üçdağ 20. bayramdır evladımdan ayrı bayram geçirdiğini, yürekleri, içleri buruk her zaman bir yanlarının eksik olduğunu söyledi.

“Evladım yanımda değil, onsuz dünya zindandır” diyen Üçdağ, “Bayramdır, dün evimiz yasa dönüşmüştü. Gözüm Ramazan’ı arıyor, 10 yıldır sesini duymadım. Bayram olmasın rağmen evlat nöbetine devam ediyoruz. Oradaki çocukların ve Ramazan’ın bayramını kutluyorum. Gel içimdeki ateş dinsin. Biraz vicdan, merhamet varsa bütün çocukları gönderin” dedi.

Aziz’in annesi Güzide Demir ise, yaklaşık 5 senedir burada olduklarını ifade ederek, “Ne bayram, ne de seyranımız var. Millet çocukların üst baş aldı, biz alamadık. 18 bayramdır senden ayrıyım. Oğlum, seni çok özledim. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı