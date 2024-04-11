11 Nis 2024 - 13:54- Bölge G:

Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas’ta iki gün önce dünyaya gelen montofon cinsi dana, sıvı kaybı nedeniyle rahatsızlandı. Ramazan Bayramı olmasına rağmen danasını aracının bagajında veterinere getiren Şahmert Erarslan’ın merhameti, görenlerin içini ısıttı.

Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı! mask
Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı!
Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı!
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Hocabey köyünde montofon cinsi bir inek doğum yaptı. Ramazan Bayramı öncesi doğan ve Umut ismi verilen dana, bir süre sonra sıvı kaybı yaşamaya başladı. Vücut ısısı gittikçe düşen dana Umut, sahibi Şahmert Erarslan’ın fark etmesi üzerine aracın bagajında kent merkezine getirildi. Bayram nedeniyle kapalı olan Veteriner Kliniği açılarak dana Umut’un tedavisine başlandı. Vücudunda yaşanan sıvı kaybı nedeniyle titreyen dana Umut’un başından bir an olsun ayrılmayan Şahmert Erarslan’ın merhameti, görenleri duygulandırdı.

Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı!
Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı!

“BANA ASIL BAYRAM UMUT İYİLEŞTİKTEN SONRA”

Rahatsızlanan danasını bayram olmasına rağmen Sivas’a getirerek tedavi ettiren Şahmert Erarslan, “Umut iki gün önce dünyaya geldi. Hastalanınca aracın bagajında Sivas’a getirdik. Umut’u kurtarmak için veterinere getirdik. Allah nasip ederse Umut’u kurtaracağız, sağlığına kavuşturduktan sonra güzelce besleyip satacağız. Adını yaşaması için Umut koyduk. Bugün bayram, eşimizi, dostumuzu ziyaret edeceğimize hayvanımızı aldık buraya geldik. Bayramımızı veteriner arkadaşımızla geçiriyoruz. İnşallah Allah şifa verir ve düzelir. Bayramın ilk günü eşi, dostu ziyaret edip büyüklerimizin ellerinden öpecektik. Başımıza böyle bir şey geleceğini hiç düşünmedik. Allah’ın dediği oluyor. Umut iyileştikten sonra eşi, dostu ziyaret ederiz. Bana asıl bayram Umut iyileştikten sonra” ifadelerine yer verdi.

Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı!

Umut’un tedavisini yapan Veteriner Batuhan Ballıca ise, “Ufaklık sabah geldi. Normalde bayram nedeniyle kapalıydık. Dünden bugüne vücut ısısı düşmüş, dehidrasyon bayağı yükselmiş. İvedi bir şekilde kliniğe geldik ve serumlarla tedavisine başladık. Ufaklığın hastalığı ‘E.coli’ diye adlandırılan viral bir hastalık. Tedavisi devam ediyor. Geldiğine nazaran şu anki durumu gayet iyi, toparlamaya başladı” dedi.

Görenlerin içini ısıtan kareler! Herkes bayram telaşındayken bakın o ne yaptı!
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şahmert Erarslan, Sivas, sivas Şahmert Erarslan, son dakika, son dakika sivas, Ramazan Bayramı

11 Nis 2024 - 13:54 Sivas- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL