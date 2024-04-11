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Süper Lig’de 32. hafta heyecanı

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Trendyol Süper Lig’de 32. hafta yarın oynanacak Trabzonspor - Sivasspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig’de 32. hafta heyecanı mask
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor yarın saat 20.00’de Sivasspor’u konuk edecek. Hafta 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Galatasaray mücadelesiyle tamamlanacak.

Süper Lig’de 32. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor - Başakşehir

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

16.00 Hatayspor - İstanbulspor

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 13:53 - Spor

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