Süper Lig’de 32. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor yarın saat 20.00’de Sivasspor’u konuk edecek. Hafta 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Galatasaray mücadelesiyle tamamlanacak.
Süper Lig’de 32. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - Başakşehir
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.