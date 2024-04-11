32. haftanın hakemleri açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 32. hafta programı ve mücadelelerde düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın
16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.