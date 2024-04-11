32. haftanın hakemleri açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftası yarın, 13 Nisan Cumartesi, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 32. hafta programı ve mücadelelerde düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın

16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı