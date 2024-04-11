Osmaniye’de buruk bayramlaşma

Osmaniye Karaçay Konteyner Kent’te düzenlenen bayramlaşma merasimine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vatandaşlarımızın hatırlarını soran Vali Erdinç Yılmaz, bayramlarını kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar temenni etti. Vatandaşlarımız Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarına ziyaretleri için teşekkür ederek, bayramlarını kutladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı