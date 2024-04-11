Osmaniye’de buruk bayramlaşma

Osmaniye Karaçay Konteyner Kent’te düzenlenen bayramlaşma merasimine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Vatandaşlarımızın hatırlarını soran Vali Erdinç Yılmaz, bayramlarını kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar temenni etti. Vatandaşlarımız Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarına ziyaretleri için teşekkür ederek, bayramlarını kutladılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.