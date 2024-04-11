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Osmaniye’de buruk bayramlaşma

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de protokol mensupları konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bayramlaştı.

Osmaniye’de buruk bayramlaşma mask
Osmaniye’de buruk bayramlaşma
Osmaniye’de buruk bayramlaşma
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Osmaniye Karaçay Konteyner Kent’te düzenlenen bayramlaşma merasimine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Osmaniye’de buruk bayramlaşma

Vatandaşlarımızın hatırlarını soran Vali Erdinç Yılmaz, bayramlarını kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar temenni etti. Vatandaşlarımız Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarına ziyaretleri için teşekkür ederek, bayramlarını kutladılar.

Osmaniye’de buruk bayramlaşma
 
Osmaniye’de buruk bayramlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 13:48 Osmaniye- Bölge

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