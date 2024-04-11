63 yaşında yeni nefesine kavuştu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve yıllardır nefes darlığı yaşayan KOAH hastası 63 yaşındaki Salman Boynueğri, yeni nefesine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde kavuştu. Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla artık rahat nefes alan Salman Boynueğri, “Nefes alıp veremiyordum, Bir arkadaşımızın vasıtasıyla, Hakkı Ulutaş ile tanıştım. Hakkı hocam, ameliyat olmamı söyledi. Ona ve ekibine güvenerek kabul ettim. Şimdi çok iyiyim. Nefes darlığım geçti, yeniden nefes almaya başladım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI AKCİĞERİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Hakkı Ulutaş da, “KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), şikayetiyle gelen hastamız Salman beyi ‘Bronkoskopi’ yöntemi ile ameliyat yaptık. Bronkoskopi, burundan ya da ağızdan girilerek solunum yollarından görüntülenme işlemidir. Biz de, bunu genel aneztezi ile yapıyoruz. Esnek ışıklı kameralı yöntemlerle, ‘amfizemli’ dediğimiz ölü olan akciğeri kısımlarına ters sarman yerleştirerek, akciğeri büzüyoruz ve sağlam akciğerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Böylece nefes darlığı şikayetinin azalmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

"İLERLEMESİNİ DURDURMAK"

Bu hastalığın iyileşebilmesi için sigara kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “KOAH hastalığı, ilerleyen bir hastalıktır. İlerledikçe hastalara ilaçlar yetmeyecek ve oksijene bağımlı hale gelecekler. Bizim buradaki amacımız o aşamaya gelmeden önce hastalığın ilerleyişini durdurmak ve hastanın yaşam performansının artmasını sağlamak. Hasta sigara kullanıyorsa, mutlaka sigara kullanımını sonlandırması gerekir” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı