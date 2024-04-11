11 Nis 2024 - 13:15- Asayiş G:

Malatya’daki tartışma kanlı bitti

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Malatya’da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayırlı Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.Ç. ile M.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Malatya’daki tartışma kanlı bitti malatya haber mask
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Malatya’da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayırlı Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.Ç. ile M.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Malatya’daki tartışma kanlı bitti

Kavgada silahla açılan ateş sonucu sol bacak kısınma kurşun isabet eden H.Ç. yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı M.Ç.’nin suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Nis 2024 - 13:15 Malatya- Asayiş

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