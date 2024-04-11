Malatya’daki tartışma kanlı bitti

Malatya’da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayırlı Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.Ç. ile M.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla açılan ateş sonucu sol bacak kısınma kurşun isabet eden H.Ç. yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı M.Ç.’nin suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.