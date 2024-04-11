11 Nis 2024 - 13:15- Asayiş

Malatya’daki tartışma kanlı bitti

Malatya’da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayırlı Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.Ç. ile M.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.